Odslej avtobus od Barkovelj do Ulice Puccini

Barkovlje so od danes še bolj povezane s Trstom in njegovim južnim predmestjem. Brez velikih slovesnosti obratuje od ponedeljka, 3. februarja, podaljšana avtobusna linija 19 prevoznika Trieste Trasporti - TPLFVG. Doslej je ta vozila med glavnim tržaškim kolodvorom in Ulico Puccini pri Kolonkovcu. Po novem pa povezuje preko Starega pristanišča vsake slabe pol ure tudi Barkovlje, točneje tamkajšnji Trg 11. septembra. Na tem zadnjem odseku je lani poleti poskusno že delovala proga 20, ki je za nekaj mesecev povezovala Milje z Barkovljami.

Tudi podaljšana proga bo, kot se je to doslej dogajalo za linijo 19, obratovala od ponedeljka do sobote. Ob nedeljah jo bo nadomeščala povsem nova proga, nekoliko okrnjena 19/, ki bo povezovala Trg Stare mitnice s Starim pristaniščem in Barkovljami. Med drugimi spremembami, ki jih prinaša nova prometna ureditev med Trstom in Barkovljami, je tudi ta, da avtobus številka 6 ne bo več zavijal v Staro pristanišče iz Miramarskega drevoreda.

Iz Barkovelj med 8. in 20. uro

Pot do Barkovelj bodo ubrali vsi avtobusi proge 19, ki bodo s končne postaje v Ulici Puccini odpeljali med 7.40 in 19.32. Iz Barkovelj pa bodo avtobusi odpeljali med 8.15 in 20.06. Preostale vožnje na liniji 19 bodo omejene na odsek med glavno železniško postajo in Ulico Puccini. Ob nedeljah pa bo proga 19/ obratovala med Barkovljami in Trgom Stare mitnice od 7.30 do 19.27, v obratni smeri pa med 7. in 19. uro.