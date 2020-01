Odslužene smrečice se lahko reciklirajo

Na Frnedu so včeraj v okviru okoljevarstvene pobude Ekološke sobote zbrali kar 60 posekanih božičnih smrečic, 20 smrek v loncih in 10 odsluženih umetnih smrečic. Zbrana novoletna drevesa bo komunalno podjetje AcegasApsAmga recikliralo: iz naravnih dreves bo pridobilo kompost, iz umetnih dreves pa bodo reciklirali vsak kos posebej in ga ponovno uporabili v različne namene.

Da so se občani pozitivno odzvali vabilu komunalnega podjetja, da odslužene smrečice prinesejo v improvizirano zbirališče, so včeraj zagotovili odgovorni pri projektu Ekološke sobote. Na Frnedu so včeraj samo v jutranjih urah (akcija je trajala do 15. ure) komunalni delavci zbrali okoli 30 smrečic.