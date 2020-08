Odstranjujejo posledice neurja

Gasilci danes še odstranjujejo posledice sinočnjega neurja, ki je prizadelo Trst in okolico. Od sinočnjih ur so opravili 45 nujnih intervencij, posredovali so nato še osemindvajsetkrat, 10 intervencij pa je še na seznamu. Šlo je predvsem za odstranjevanje zlomljenih vej in podrtih dreves, za črpanje vode zaradi poplav, za reševanje oseb, ki so obtičale v dvigalih, za odstranjevanje padajočega ometa ali zapiranje odprtih oken in med drugim tudi za reševanje čolna na morju.

V Repnu, kjer je veter lomil veje in podrl več dreves, so domačini s skupnimi močmi po večurnem delu počistili cestišče.