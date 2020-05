Odziv strank je glavno vprašanje

Trgovci so vsi nestrpno čakali, da lahko ponovno odprejo vrata za svoje stranke in spet steče njihova dejavnost, seveda ob upoštevanju varnostnih oziroma zdravstvenih predpisov, ki jih zahteva obdobje boja proti širjenju novega koronavirusa. Prvi dan odprtja sicer še ne more biti verodostojen pokazatelj prihodnjega poslovanja. To se bo pokazalo čez vsaj en teden, vendar bo že od danes pomembno ugotoviti, kakšen bo odziv strank. Navade se namreč kmalu spremenijo, pomembno pa je, da ljudje razumejo trud, ki ga vlagajo trgovci v svojo dejavnost, in še zlasti kakovost, ki jo ponujajo.

To je poudarila predsednica sekcije trgovine na drobno pri Slovenskem deželnem gospodarskem združenju (SDGZ) Mirjam Malalan, ki smo jo včeraj vprašali za oceno dogajanja v tej panogi, ki je šele zdaj prejela zeleno luč za ponovno delovanje. Po njeni oceni je glavno vprašanje v tem, kakšen bo odziv strank, za to pa bo treba še počakati.