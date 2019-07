Na Devinščini je danes okrog 14. ure na dvorišču pod hišnim oknom zagorel motokultivator. Ognjeni zublji so se razširili na fasado hiše in zajeli fasadne izolacijske plošče. Na kraj so ob 14.17 prihiteli openski gasilci tržaškega poveljstva, ki so ogenj pogasili. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala je gmotna škoda. Vzroke požara preiskujejo.