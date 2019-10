Ogled Barcolane z visokega s krofom ali sendvičem v roki

Kdor si bo želel ogledati jutrišnjo Barcolano z visokega, bo lahko poiskal kak skrit kotiček na kraškem robu med Ferlugi in Križem ali pa se bo odločil za bolj klasične razgledne točke, kot je Napoleonska cesta med Opčinami in Vejno. Kdor bo izbral drugo možnost, se bo lahko okrepčil pri stojnicah, ki sta ju pripravili dve slovenski društvi na obeh straneh priljubljene pešpoti. Na openski strani oz. pri Obelisku bodo hladno malico – tako sladko kot slano – in pijačo ponujali člani SK Brdina, na kontovelski strani oz. Vejni pa bodo za lačne in žejne poskrbeli člani ŠD Mladina. Obe stojnici sta na polno zaživeli že danes, openski klub pa je že od petka popoldne prisoten na razgledni točki, ki ponuja enkraten pogled na tržaško nabrežje in mestno središče.

V zadnjih letih sta se stojnici na obeh straneh Napoleonske ceste izkazali kot zadetka v polno, saj se na dan Barcolane zbere na tem mestu velika množica ljudi. Krof, sendvič, kava, kozarec piva ali vina še kako teknejo med opazovanjem jadrnic na morju. Obe društvi pa sta v prejšnjih dneh poskrbeli tudi za bogat spremljevalni program.