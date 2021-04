Oglobili 63 oseb, štiri ovadbe

Policisti so v sklopu nadzorovanja spoštovanja ukrepov proti pandemiji v minulem tednu pregledali 4708 oseb. Oglobili so jih 63, med temi deset med policijsko uro. Štiri osebe so ovadili, ker so kršile obvezno samoizolacijo, eno pa zaradi posredovanja lažnih dokumentov.

Policisti so tudi pregledali 357 trgovskih obratov, oglobili so dva lastnika oz. upravitelja. Za en javni lokal so odredili tridnevno zaprtje.

Nazadnje so policisti pozno sinoči na Trgu De Gasperi malo pred 23. uro oglobili 19-letnega srbskega državljana, že znanega pravici, ki se je brez upravičenih razlogov vozil v avtomobilu z drugim moškim, ki se je vračal iz službe.