Ognjemeti so škodljivi za živali, pa še onesnažujejo

Odpovejmo se ognjemetom in petardam – to je sporočilo, ki ga vsako leto širi tržaško društvo za zaščito živali Trieste Animal Day. Decembrska praznovanja z božičnimi lučkami in okraski prinašajo veselje v mesto, so pa tudi trenutek, ko se marsikdo prepusti vznemirljivi pirotehniki, ne da bi pomislil na ogromno škodo, ki jo ta povzroča okolju in živalim. »Naš planet in živa bitja, ki ga naseljujejo, zahtevajo bolj zavestne odločitve,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ognjemeti vsebujejo vrsto škodljivih snovi, ki ob sproščanju v zrak povzročijo nenaden porast drobnih prašnih delcev PM10 in bistveno poslabšajo kakovost zraka, ki ga dihamo. Delci barija, stroncija, bakra, aluminija, titana, železa, vodikovega sulfida in metana so le nekateri od škodljivih elementov za zdravje ljudi in okolja, ki se po ognjemetu spustijo v zrak.

Da ne govorimo o nepotrebnem strahu, ki ga tovrstni zabavni trenutki povzročajo hišnim ljubljenčkom in prostoživečim živalim v gozdu. Živali imajo veliko bolj razvit in izostren sluh kot človek, kar pomeni, da povzroči nenadno in glasno pokanje ognjemetov in podobnih pirotehničnih naprav pri živalih pravo akustično travmo, ob paniki in zmedenosti, ki botrujeta nenadzorovanim in nevarnim reakcijam (beg, poškodbe, napad). Ptice izgubijo orientacijo, se kam zaletijo in omahnejo na tla.

K sreči se je v zadnjih letih povečala ozaveščenost o ekološko trajnostnih odločitvah, tako da se družine večinoma ne odločajo za pokanje petard. Lepo bi bilo, da bi to pot ubral tudi tržaški župan in prepovedal uporabo pirotehnike med prazniki (za kar se je na primer odločila Občina Milje), so zapisali v društvu.