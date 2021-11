Ogrožal varnost voznikov in pešcev

Policisti so sinoči ovadili zaradi upiranja uradni osebi in vožnje pod vplivom mamil 31-letnega hrvaškega državljana z bivališčem na Goriškem. Patrulja policistov tržaškega oddelka Digos ga je pri Sprehajališču Sv. Andreja opazila, ko je ob rdeči luči na semaforju prekčal krožišče in ogrožal prometno varnost. Z loparjem za urejanje prometa so ga skušali ustaviti, vendar je pritisnil na plin in avtomobil pognal proti nabrežju, pri čemer so ga policisti pričeli zasledovati. Na Trgu Verdi je zavil v peš cono in ogrožal varnost mimoidočih. Policisti so ga uspeli ustaviti na nabrežju Mandracchio. Po legitimaciji so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so opravili potrebne izvide. Prijavili so ga na prostosti državnemu tožilstvu.