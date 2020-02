Okoli dva tisoč naročnin in štiri tisoč voženj s kolesi

Samopostrežna izposoja mestnih koles BiTS se je odlično prijela. Od 3. februarja, ko so zagnali sistem izposoje koles, so zabeležili dva tisoč šestmesečnih naročnin (ta stane tri evre), v povprečju sto na dan. V dveh tednih so zabeležili okoli štiri tisoč voženj, ki so bile krajše od 30 min (prvih 30 minut je brezplačnih). Teh brezplačnih potovanj je bilo kar 94 odstotkov. Ob zagonu je bilo uporabnikom na voljo 146 koles na 10 postajah. V kratkem bodo postavili še dve novi postaji v starem pristanišču, s čimer želijo okolju prijazno obliko mobilnosti še razširiti.

In če je priljubljenost sistema presegla vsa pričakovanja, so na dan prišle tudi nekatere težave. Prva je povezana s pomanjkanjem varnih kolesarskih stez. Kolesarji so namreč primorani voziti kar po cesti. To je še posebej občutiti v Barkovljah, kjer kolesarska pot sicer obstaja, a je v tako slabem stanju, da kolesar izgubi voljo po njej že po nekaj metrih.