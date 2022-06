Okolju prijazni že od malih nog

Svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo prav danes, je po vrsti že oseminštirideseti. Tokrat poteka pod geslom »Zemlja je le ena« in vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja z naravo s spremembami v načinu prehranjevanja, življenja, dela in mobilnosti. Tržaška občina bo okoljevarstveno sporočilo posredovala tako, da bo danes zvečer na vabilo gibanja Conscious Planet - Salva il Suolo Italia osvetlila Neptunovo fontano na Borznem trgu v zeleno barvo.

Tržaški Center za zdravje otroka, ki od leta 1999 v Italiji in drugje razvija dejavnosti za razvoj najmlajših in bogatenje starševskih izkušenj, pa je že pred časom usmeril del svojega delovanja v promocijo okolju prijaznejšega življenja. Novembra lani je izdal brošuro La cura della terra nelle nostre mani. Zanimiva publikacija, namenjena predvsem staršem in vzgojiteljem, želi spodbuditi skupnost k spoštovanju okolja že od malih nog.V sodelovanju z združenjem pediatrov ACP, Nacionalnim inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS in Miramarskim morskim rezervatom WWF so v osemdesetih straneh zbrali informacije o naravnih materialih, okolju prijaznih izletih, čisti energiji, nasvete za spoštljivejše ravnanje z okoljem ter krajši priročnik z ročnimi deli, seznamom knjig, spletnih strani, dokumentarcev in filmov o ekologiji.