Policisti iz devinsko-nabrežinske občine so v sredo zjutraj na cestninski postaji pri Moščenicah prestregli 27-letno romunsko državljanko C.E., ki mora prestati štirimesečno zaporno kazen in je bila na begu. Izsledili so jo na avtobusu, ki je vozil v smeri državne meje. Žensko je sodišče iz Firenc obtožilo na zaporno kazen zaradi kraje v tamkajšnji trgovini leta 2014. Policisti so jo prepeljali v Benetke, kjer bo prestala kazen v tamkajšnjem ženskem zaporu.