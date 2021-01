Okrepljen avtobusni prevoz čaka na dijake

»Skupaj s prefekturo in deželo smo pred nekaj tedni predstavili plan, v okviru katerega bi dijake na varen način pripeljali v šolo in nazaj domov. Vse je bilo pripravljeno, prešteli smo točno število dijakov vsake šole in poskrbeli za zadostno število avtobusov. Ker do odprtja danes ni prišlo, smo plan preložili na dan, ko bodo srednje šole druge stopnje spet odprle svoja vrata.« S temi besedami je Michele Scozzai iz službe za odnose z javnostmi podjetja Trieste Trasporti, ki v okviru konzorcija TPL upravlja avtobuse na Tržaškem, komentiral dejstvo, da se je predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga odločil, da se zaradi slabe epidemiološke slike srednje šole druge stopnje predvidoma odprejo 1. februarja, ne pa 7. januarja, kakor to določa vladna uredba.

Načrt za učinkovit povratek dijakov v šole za namen preprečevanja gneč med drugim predvideva tudi prihod v šolsko poslopje in odhod iz njega v ločenih skupinah in urnikih. Skupine bodo v poslopja lahko vstopile ob 7.45 oziroma ob 9.15, izstopile pa ob 12.45 oziroma ob 14.15. V večja šolska središča bodo dijaki vstopali v štirih izmenah s polurnim zamikom; dijaki liceja Franceta Prešerna in tehniškega zavoda Jožefa Stefana bodo, ko bo za to čas, v poslopja vstopali prav tako v štirih izmenah, le da bodo to počeli z dvajsetminutnim, ne pa polurnim zamikom. Za vse to pa bo treba žal počakati na izboljšanje epidemiološke slike in zeleno luč deželne vlade.