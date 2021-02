Okrog 3500 ljudi še brez zdravnika

»Na območju Proseka, ki vključuje tudi Kontovel, naselje Svetega Nazarija, Devinščino in Gabrovec, okoli 3500 ljudi ostaja brez zdravnika. Odkar sta se upokojila dr. Peter Starc in dr. Paolo Ianke, beležimo pomanjkanje zdravstvene infrastrukture.« S temi besedami je Maja Tenze, predsednica rajonskega sveta za zahodni Kras, pokomentirala situacijo, ki na proseškem koncu povzroča nemalo preglavic in skrbi. »Včeraj smo se s podpredsednico sveta Marino Grilanc ter svetnikom iz vrst stranke Naprej Italija Aldom Rampinijem končno sestali z direktorjem zdravstvenega podjetja ASUGI dr. Antoniom Poggiano, ki je prisluhnil našim težavam in obljubil pomoč pri reševanju težke situacije,« nam je novosti pojasnila Tencejeva in dodala, da so zdravstvenemu podjetju pripravljeni nuditi prostore na sedežu rajonskega sveta, v katerih bi si lahko uredili ambulanto nov zdravnik splošne medicine. Poggiana je sicer pripomnil, da bi bilo treba za rešitev situacije najprej spremeniti veljavno zakonodajo, saj na podlagi trenutnih pravil zdravnika ni mogoče prisiliti, da bi odprl ambulanto v točno določenem kraju. Družinski zdravniki namreč v okviru zdravstvenega podjetja ASUGI delujejo kot samostojni podjetniki.

»Današnji sestanek je bil vsekakor izjemno ploden, saj smo enkrat za vselej osvetlili težave, ki Prosek pestijo zaradi pomanjkanja zdravnika,« nam je potrdil direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana in obžaloval, da je prvi razpis za mesto zdravnika propadel, saj ni bilo kandidatov, ki bi bili pripravljeni sprejeti službo na Proseku. Sedaj bodo preverili, ali je na podlagi obstoječih državnih direktiv mogoče zadevo rešiti na alternativen način.