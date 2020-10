Okužba med pevci zbora Vasilij Mirk

Pevci Moškega pevskega zbora Vasilij Mirk s Proseka in Kontovela so od prejšnjega tedna prekinili z vajami, saj so med njimi zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom. »Tveganje je v našem primeru zelo omejeno, saj smo se od začetka nove pevske sezone odločili, da bomo vaje prirejali ločeno, po glasovih namreč, tako da bi bila možnost okužbe čim manjša. In prav smo se odločili, saj je danes doma le sedem pevcev – basov in baritonov, zborovodja in podpisani,« je zaupal predsednik zbora Jernej Kapun.

Pevske vaje so imeli nazadnje pred tednom dni, v ponedeljek zvečer. »Okuženi pevec, ki opravlja rutinske brise na dva tedna, mi je v torek zvečer sporočil, da je pozitiven na koronavirus, čeprav se dobro počuti in nima vročine. Ker – kakor predvidevajo pravila – pišemo prisotnosti, sem mu telefonsko javil, kdo je bil na vaji, on pa je imena pevcev, s katerimi je bil v stiku, posredoval dalje zdravstvenemu podjetju Asugi. Skupina, v kateri poje okuženi, je imela kot zadnja zvečer vaje, tako da v dvorano za njo nihče več ni vstopil. Sam sem, kljub temu, da sem tenor, spremljal potek njihove vaje, tako da so tudi meni, ob dirigentu, predpisali preventivno karanteno,« je dogajanje obnovil predsednik.

Od srede je torej deveterica v karanteni in že v četrtek je opravila obvezni bris: vsi – razen enega – so bili negativni.