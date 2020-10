Okužba tudi na osnovni šoli na Katinari

Potem ko so pred nedavnim zabeležili nekaj okužb na Liceju Franceta Prešerna, se je novi koronavirus pojavil še na eni slovenski šoli, točneje na Osnovni šoli Frana Milčinskega na Katinari. Kot so nam danes popoldne potrdili nekateri starši, je do okužbe prišlo v petem razredu, kjer je okužen eden od učencev, ki je v nedeljo, 11. oktobra, zvečer izvedel, da je pozitiven na bris. Zaradi tega je celoten razred – 15 otrok – v karanteni, prav tako učiteljice, ki so bile v stiku z omenjenim otrokom, medtem ko starši ter bratje in sestre učencev lahko hodijo v službo oz. šolo.

Učenci in učiteljice trenutno še čakajo na bris, ki jim ga danes še niso odvzeli, kljub prizadevanjem pa kaže, da do odvzema niti ne bo prišlo tako kmalu, saj na testiranje čaka že precej ljudi. Če bo na brise treba nekoliko počakati, pa to ne velja za pouk, ki bo že jutri, 13. oktobra, stekel na daljavo in to z običajnim urnikom, kot če bi bili fizično prisotni v razredu.