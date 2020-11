Okužbe v tržaškem zaporu

Novi koronavirus se je pojavil tudi v tržaškem zaporu. Zdravstveno podjetje Asugi je zjutraj sporočilo, da so bili na testu pozitivni dva paznika ter zdravstveni tehnik, ki kažejo simptome okužbe in so trenutno v domači izolaciji. Napovedali so testiranje še 250 do 300 ljudi . V popoldanskih urah so sporočili, da je pozitivnih še 16 zapornikov - vsi delajo v kuhinji - ter dva paznika.

Znano je, da so zapori v Italiji prenatrpani, zaradi česar predstavljajo v obdobju pandemije rizično okolje. Pri zdravstvenem podjetju proučujejo položaj, takoj so odredili odvzem brisa za zapornike, osebje in sodelavce, ki delujejo znotraj zapora v Ul. Coroneo. Za najbolj rizične primere uporabljajo hitre teste.