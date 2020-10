Na tržaških višjih srednjih šolah so potrdili nov primer okužbe z novim koronavirusom. Gre za dijaka zavoda Volta. Trenutno preverjajo njegove stike, zanj, za 17 njegovih sošolcev in 5 profesorjev pa so v pričakovanju brisa odredili samoizolacijo. Šolske prostore medtem razkužujejo.