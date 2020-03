Olajšave pri plačevanju računov

Tržaški občinski odbor je v ponedeljek odobril sklep o olajšavah pri oskrbovanju osnovnih storitev kot so voda, energija in plin družinam v ekonomski stiski. Gre za to, da bo Občina Trst lahko sklepala sporazume s posameznimi podjetji, ki dobavljajo vodo, oz. družbami, ki dobavljajo energijo in plin, da ne bi prišlo zaradi zapoznelih plačil do morebitnih prekinitev dobave. Cilj, ki si ga zastavlja tržaška uprava, ostaja v prvi vrsti podpora občanom, ki so se znašli v finančni zagati, da jim le ne bi bilo treba odrekati se vodi, plinu in elektriki v hiši. V mejah svojih kompetenc oziroma podpornih ukrepov bo Občina Trst v tej luči v čim krajšem času spet potrdila sodelovanje z družbami AcegasApsAmga za vodo oz. EstEnergy za plin in Hera Comm Nord Est za elektriko, ki so dejavne na občinskem ozemlju.

Zgoraj omenjene družbe so namreč že v preteklosti pristale k podobnim dogovorom, tako da bo ponoven podpis dejansko le potrditev že uveljavljene prakse. Nova sporazuma - za vodo oz. elektriko in plin - bosta veljala do 31. decembra 2021.