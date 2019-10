Olimpia Zagnoli: ilustratorka, ki skrbi za varovanje okolja

Olimpia Zagnoli je eno od osrednjih imen letošnje Barcolane in trenutno ena najvidnejših italijanskih ilustratork. 35-letna Milančanka je avtorica plakata za 51. Barcolano, ki s svojimi pisanimi barvami izžareva življenje in ljubezen do okolja. Ilustratorka, ki je zrasla ob zgodbah Giannija Rodarija in ilustracijah Bruna Munarija, se je včeraj mudila v Trstu. V Skladišču idej je odprla razstavo svojih ilustracij, s katerimi je likovno upodobila Rodarijevo pravljico L'Omino di niente. Na sedežu tržaškega dnevnika Il Piccolo je nato predstavila svoj plakat. V večernih urah pa je sodelovala na literarnem festivalu na Gradu sv. Justa. Vmes si je vzela čas za intervju s Primorskim dnevnikom. In nam zaupala, da je zelo srečna, saj opravlja poklic, ki si ga je želela od malih nog. Povedala pa nam je tudi, kako je sodelovati s časopisi in revijami, kot so New York Times, The New Yorker, Time ...

Kako je prišlo do vašega sodelovanja z Barcolano?

Do sodelovanja je prišlo na povabilo umetniškega direktorja podjetja Illy Carla Bacha, ki me je prosil, naj pripravim podobo, ki v fokus postavlja skrb za okolje. Počaščena sem sprejela vabilo, saj je lani plakat pripravila umetnica svetovnega kova, Marina Abramović, ki jo je vse prej kot lahko naslediti.