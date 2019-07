Oljčna dobrodošlica ob »vratih« v dolino

Prav gotovo je ekstradeviško oljčno olje med najbolj razpoznavnimi proizvodi v Bregu. Zlatorumena dragocena tekočina je danes protagonistka dogajanja na boljunski Gorici, kjer je na pobudo Konzorcija olja Tergeste DOP in Občine Dolina ter v sodelovanju z domačimi oljkarji prvič zaživela prireditev Okusi doline Glinščice - Flavours from Val Rosandra.

Sonce je malo pred 12. uro pripekalo. Pred lesenimi stojnicami, ki so bile posejane po Gorici, je kljub vročini nekaj radovednežev le postajalo in si privoščilo degustacijo izvrstnih ekstradeviških oljčnih olj. »Ljudi bi lahko bilo nekaj več, pa se navsezadnje vsaj nekaj dogaja in se domači proizvajalci lahko predstavimo,« so si bili vsi edini.

»Občina Dolina je takoj pristopila k prireditvi, saj je slednja usmerjena v promocijo in valorizacijo Doline Glinščice oz. naših domačih proizvodov kot so olje, med ali vino,« je v boljunski senci povedal dolinski odbornik za kmetijstvo Antonio Ghersinich. Boljunska Gorica bi lahko bila idealna lokacija za podobne prireditve, saj gre po odbornikovem mnenju za vrata v dolino Glinščice. Čez boljunsko Gorico gre namreč vsakodnevno na poti v dolino Glinščice veliko sprehajalcev, rekreativcev in ljubiteljev narave, številni se seveda ustavijo tudi na trgu na pijači, tako da bi bilo vredno sodelovati pri trženju tega našega koščka ozemlja in bogastva, ki ga ponuja.

Ob oljkarjih so si svoje mesto zagotovili tudi občinski čebelarji. ko bo sonce začelo zahajati, pa bo olje mesto prepustilo glasbi.