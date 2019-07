Onesnažene mestne parke čistijo s fitoremediacijo

Minila so dobra tri leta, odkar je bilo ugotovljeno, da so tla v nekaterih tržaških parkih onesnažena. Gre za park na Trgu Rosmini, ljudski vrt v mestnem središču in škedenjski borov gozdič Miniussi, isto problematiko pa so odkrili tudi na vrtovih šole Biagio Marina pri Škednju in v vrtcu Don Chalvien na Ul. Svevo. Zaradi prisotnosti strupene substance benzopiren je bilo pri deželi FJK ustanovljeno tehnično omizje, k kateremu so poleg tržaške občine povabili vse ustanove, pristojne za tovrstne problematike – od deželne agencije za okolje Arpa do predstavnikov višjega zavoda za zdravstvo ISS. Tako je padla odločitev, da bodo onesnaženost poskusili odpraviti z inovativnim pristopom fitoremediacije.

Pri fitoremediaciji se s sajenjem specifičnih rastlin izboljšajo razmere v onesnaženih okoljih. Zasajene rastline imajo dvojno vlogo, je danes na Trgu Rosmini ob prisotnosti občinske odbornice za okolje Luise Polli in odbornice za javna dela Elise Lodi pojasnil inž. Gian Piero Saccucci di Napoli: preprečujejo dvigovanje in posledično vdihovanje škodljivega prahu, obenem pa absorbirajo v zemlji prisotne škodljive snovi. Prva faza fitoremediacijskih ukrepov se je na delu onesnaženih območij začela oktobra 2018, sklenila pa se bo oktobra 2020, kaže pa, da ukrepi dajejo pričakovane rezultate. V prihodnjih tednih bodo z enakim postopkom začeli tudi na preostalih onesnaženih površinah.