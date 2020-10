Opčine bodo tudi letos počastile Barcolano

Nakupi v krajevnih trgovinah, občudovanje tematsko okrašenih izložb, uživanje ob kraških dobrotah in še marsikaj. Na Opčinah bo tudi letos kljub pandemiji novega koronavirusa med Barcolano kar pestro. Konzorcij Centro in via – Skupaj na Opčinah v sodelovanju z Občino Trst petič pripravlja niz dogodkov z naslovom Rdeči listi na Krasu in bela jadra na morju, ki bo zaživel od petka do nedelje.

Kako so letos organizatorji dogajanje priredili zdravstvenim razmeram? Program so danes dopoldne predstavili v tržaški mestni hiši. Tokrat sicer ne bo običajnih vodenih ogledov po krajevnih znamenitostih, ekskurzij in godbenih koncertov. »Kljub danemu stanju smo želeli po naših močeh vseeno promovirati kraško območje. Gre torej tudi za zahvalo vsem našim članom,« je poudarila predsednica konzorcija Nadia Bellina.

