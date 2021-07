Openci hočejo videonadzor na Brdini

Openci zahtevajo več varnosti na Brdini. Na trgu v starem vaškem jedru Opčin in njegovi neposredni bližini se namreč v zadnjih mesecih stopnjujejo neprijetne epizode. Neznanci se znašajo nad parkiranimi avtomobili, večkrat so nekatere hiše obiskali tatovi, razlagajo. Temu pa se dodaja še ne ravno najlepši pogled na odpadke, ki jih obiskovalci zmečejo kar na cesto. Na trgu pogosto samevajo steklenice in pločevinke.

Skupina stanovalcev, na stran katerih se je postavil tudi konzorcij Skupaj na Opčinah – Centro in via, je zato začela zbirati podpise, da bi se na tem območju okrepilo videonadzor. Poleg namestitve novih nadzornih kamer zahtevajo več kontrol, da bi enkrat za vselej bilo konec skrbi in nevšečnosti. Peticija je še v teku, zahtevo pa nameravajo vložiti na Občino Trst. Položaj je postal nevzdržen, pravijo domačini. Navedeno potrjuje nedavno dogajanje. V noči na petek so neznanci na slabem osvetljenem predelu Ulice Hermada opozorili nase s šumenjem in potikanjem okrog poštnega nabiralnika. Po pričevanju nekaterih, naj bi poskušali vdreti v tamkajšnjo hišo. Pri tem pa se niso zavedali, da so bili njeni stanovalci doma. Domnevnim tatovom je uspelo pravočasno zbežati. Isti večer oziroma noč so v bližini poškodovali tudi tri parkirane avtomobile, ker naj bi iz njih skušali izmakniti nekatere predmete.