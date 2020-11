Openski malčki se bodo v montažni vrtec preselili decembra

Malčki openskega vrtca Čok se bodo v montažne hiške preselili prve dni decembra, januarja pa naj bi gradbeniki začeli s sanacijo strehe v poslopju, v katerem se nahaja vrtec. Takrat naj bi začeli tudi s sanacijo stavbe, v kateri so se do nedavnega šolali učenci bazovske osnovne šole P. Trubar.

To je na današnji seji tržaškega občinskega sveta napovedala pristojna za infrastrukturna dela v tržaški občinski upravi Elisa Lodi, ki je odgovarjala na aktualno vprašanje mestne svetnice Valentine Repini iz vrst Demokratske stranke. Slednjo je zanimalo, zakaj je prišlo do zamude pri postavljanju montažnih hišk na dvorišču openskega vrtca Čok, ki bi začasno gostovale malčke. Občinska odbornica Lodijeva je zamudo opravičila z obilico dela, ki jo imajo zaradi epidemije. Ob tem je še dejala, da je do zamude pri postavljanju montažnih hišk na Opčinah prišlo tudi, ker so dali prednost bazovski osnovni šoli.