Openski tramvaj res nima sreče. Po večletnem mirovanju po nesreči, ki se je pripetila 16. avgusta 2016, je danes med poskusno vožnjo trčil v avtomobil. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala je le gmotna škoda, so povedali lokalni policisti. Do trčenja z avtomobilom je okrog 8.30 prišlo na Opčinah v križišču z Ul. Campo Romano. Voznico avtomobila so redarji oglobili.