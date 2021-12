Opozarjajo na politiko smrti

»Vsakdo čuti, da obstajajo nezapisani človeški zakoni. Mi sledimo tem zakonom.« Tako je bilo slišati na Trgu Libertà, kjer aktivisti organizacije Linea d’Ombra migrantom vsakodnevno nudijo prvo pomoč, priskrbijo jim primerno obutev, oblačila in hrano. Včeraj pa se je tam zaključila uvodna etapa štafete z osmimi postojankami Il cammino della speranza (Pohod upanja), s katero bo okrog 50 tekačev in kolesarjev do 22. decembra začrtalo svojo pot po sledeh migrantov. »To prirejamo zato, da bi vzbudili pozornost javnosti nad politiko smrti, ki jo podpirajo evropske inštitucije,« je dejal ustanovitelj organizacije Linea d’Ombra Gian Andrea Franchi. »Zavedajmo se, da se v Italiji kopamo v morju mrtvih.«

Pohod upanja se razvija na 800 kilometrov dolgi trasi. Začel se je včeraj na vzhodu, pri mejnem prehodu na Pesku, zaključil pa se bo na zahodnem koncu – v Oulxu v Dolini Susa, kjer migranti zapuščajo Italijo in se skozi Francijo odpravijo v severno Evropo.