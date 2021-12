Opozicijski občinski svetniki v bran katinarskim drevesom

Opozicija v tržaškem občinskem svetu se je postavila v bran katinarski »pineti« oz. vsem 519 drevesom, ki jim grozi posek zaradi sprememb, ki jih na območju predvideva obnova tamkajšnjih bolnišničnih struktur. In še vsaj enkrat tolikih dreves, kar jih zahteva ureditev prometne mreže okrog njih.

Občinski svetniki Riccardo Laterza (Zdaj Trst), Luca Salvati (Demokratska stranka) in Alessandra Richetti (Gibanje petih zvezd) – svetnik Paolo Altin (Lista Russo) je bil odsoten, a je med podpisniki – so včeraj novinarjem predstavili skupno svetniško pobudo, ki Občino Trst dejansko poziva k nujni spremembi programskega sporazuma za reorganizacijo bolnišničnega okrožja na Katinari, da bi se zaščitilo kar je še zelenega na tem koncu.

»Deželna komisija za bilanco je obravnavala osnutek finančnega zakona, ki predvideva 2,3 milijona evrov prispevka za uresničitev prometnih povezav vezanih na obnovo katinarske bolnišnice,« je uvodoma dejal Riccardo Laterza in spomnil, da je bil programski sporazum podpisan leta 2007, do danes pa je bil vsaj trikrat spremenjen. Slednji predvideva med drugim tudi selitev pediatrične bolnišnice Burlo na Katinaro, kar pomeni še nove gradnje in ureditev novih parkirišč – cementiranje torej. »Katinara je že plačala slan davek za razvoj mesta – zelenje sta že močno okrnili tako gradnja sedanje bolnišnice kot ureditev avtocestnega priključka.«

Borov gozdič pa je pomemben prostor druženja za krajane vseh starosti, pa tudi šolska mladina rada tja zahaja. »Kaj sprašujemo Občino Trst, ki je med podpisniki programskega sporazuma? Naj s pogodbenimi strankami – Deželo FJK in Zdravstvenim podjetjem Asugi spremeni svoj korak.«