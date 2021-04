Opozorili na kritičen položaj žensk v Turčiji

Na Velikem trgu je popoldne pred turškim konzulatom potekal protest tržaškega ženskega gibanja Non una di meno. Udeleženke in udeleženci so želeli opozoriti na kritičen položaj žensk v Turčiji, ki so dnevno žrtve diktature turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Slednji je namreč Turčijo umaknil iz v Istanbulu leta 2011 podpisane Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Manifestacija je potekala v znak solidarnosti z ženskami v Turčiji in z ženskami, ki so bile žrtve nasilja v Italiji in drugod po svetu.