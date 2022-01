Opravili bodo računalniško tomografijo in obdukcijo

Na ženskem truplu, ki so ga v sredo, 5. januarja, popoldne našli v parku na območju nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu, bodo čimprej opravili računalniško tomografijo celega telesa, je povedal državni tožilec Antonio De Nicolo, takoj zatem pa obdukcijo. Nalogo so poverili zdravnikoma Fabiu Cavalliju in Fulviu Costantinidesu. Z izvidoma, ki bosta odločilna pri nadaljevanju preiskave smrti, bodo tudi ugotovili identiteto ženske, je povedal.

Vse daje misliti, da gre za truplo pogrešane 63-letne Liliane Resinovich, ki je izginila 14. decembra, je včeraj povedal De Nicolo, četudi popolne gotovosti še ni, kar pa bo lahko potrdila le obdukcija

Medtem policisti nadaljujejo s preiskavo in temeljito pregledujejo zlasti območje, kjer je bilo truplo najdeno.