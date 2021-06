Opremo bivšega disko kluba nametali kar v zabojnike

Lokalni policisti so v zabojnikih na Obalni cesti odkrili večjo količino neustreznega odpadnega materiala, ki so ga neznanci odvrgli brez diferenciranja in med katerim so bili t.i. posebni odpadki. Storitelja na prvi pogled niso uspeli izslediti, zato pa so poostrili nadzor, pri čemer so uporabili tudi elektronske pripomočke. Trud je bil kmalu poplačan. Odkrili so, da v bivšem disko klubu ravnokar poteka prestrukturiranje lokalov in da odstranjujejo notranjo opremo. Odvrgli pa so jo kar v najbližje zabojnike.

Lokalni policisti so izsledili storilca in ju prijavili državnemu tožilstvu. Med odvrženim materialom so bile med drugim naprave za dim oz. meglo, oprema za razsvetljavo, gasilni aparati in grelniki vode. Storilca sta material nalagala v zabojnike, ko v bližini ni bilo ljudi in sta bila še posebej pozorna, da ne bi bilo tovornjakov smetarske službe. Njihovo nezakonito početje je bližnjim prebivalcem povzročalo težave, ker so bili zabojniki vselej polni in so odpadke morali prenesti na druge lokacije.