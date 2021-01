»Oprostite, sem že prispel v Rim? Koliko pa še manjka, da dospem tja?« Približno tako je 30. decembra 2020 popoldne blizu Fernetičev pripadnike patrulje karabinjerjev iz Nabrežine nagovoril 30-letni romunski državljan, ki pa je zbeganost le hlinil, saj je, kot se je kasneje izkazalo, v avtu v bližini meje s Slovenijo imel 27-letnega brata, ki pa bi se bil moral nahajati v hišnem priporu v Rimu.

Moška sta se, skupaj z ženo 30-letnika, nahajala v avtomobilu z romunsko registracijo, ko jih je ustavila karabinjerska patrulja. Kot že rečeno, je starejši brat, ki je bil za volanom, hlinil, da se je izgubil oz. da je napačno nastavil navigator ter pri tem može postave spraševal, ali je že dospel v Rim oz. koliko še manjka do večnega mesta, kamor naj bi bil namenjen.

Vendar to karabinjerjev ni prepričalo, njihov sum pa se je izkazal za utemeljenega: pri preverjanju podatkov so namreč ugotovili, da je mlajši 27-letni brat voznika le nekaj ur prej zapustil zapor v Aosti in bi bil moral iti v svoje stanovanje v Rim, kjer bi moral ostati v hišnem priporu še leto in sedem mesecev. Namesto na poti v prestolnico pa se je vozilo znašlo na meji s Slovenijo.

Moškega, starega 27 let, so aretirali zaradi bega in prepeljali v goriški zapor, brata in njegovo ženo pa ovadil zaradi pomoči pri poskusu bega.