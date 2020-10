Orade in brancini na zatožni klopi

Na najbolj severni točki Jadranskega morja, le nekaj sto metrov od devinske obale, je danes v morju postavljenih 58, 16-metrskih kletk za gojenje orad in brancinov, ki jih upravlja družba Valle Ca’ Zuliani. Kaj predpostavlja za okolje in za človeka tako gojenje rib na tem morskem koncu, je skušalo z ustreznimi in čim bolj popolnimi informacijami, tako kot že avgusta lani, postreči včerajšnje zasedanje devinsko-nabrežinske okoljske komisije, ki so se ga v Kamnarski hiši udeležili tudi zastopniki družbe Valle Ca’ Zuliani Oliver Martin, Stefano Caberlotto in Pasquale Romagno, zastopnika zdravstvenega podjetja Asugi Maria Teresa Colassanto in Paolo De Marin ter Franco Manzin za Deželo FJK, Claudia Brandi za okoljsko agencijo Arpa in Andrea Fabris za italijansko ribogojno združenje.

ŠTIRI TEMELJNA VPRAŠANJA

Ali obstajajo povezave med prisotnostjo bakterije Escherichia coli in kletkami? Kateri je vzrok neobičajnega pogina rib avgusta letos? Ali podjetje Ca’ Zuliani uporablja antibiotike za zdravljenje rib? Ali bi bilo mogoče premakniti kletke z ribami na globlje površine? To so bila vprašanja, na katera so morali gostje odgovoriti, preden so s čolnom odpluli na ogled kletk.