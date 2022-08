Orkester na nabrežinskem platnu

»Super, kdaj gremo?«. S tem vprašanjem se je začela produkcija filma Orkester, ki so ga v sredo zvečer predvajali v sklopu praznovanj svetega Roka na nabrežinskem trgu. Režiser Matevž Luzar se je svetu godb približal preko žene Urške, umetniške vodje pevskega okteta, ki je spremljal godbo na pihala iz Zagorja. Ko mu je žena ponudila, da bi se pridružil turneji v Makedonijo, se sprva ni navdušil. Po noči izgnanstva na kavču in gledanja posnetkov z izletov orkestra pa si je le premislil.

Filmski večer na nabrežinskem trgu se je, poleg praznovanj ob svetem Roku, odvijal v sklopu pobud Cine Nabrežina, Festivala Karsiart in Energije prostorov. Projekcija je bila posvečena Godbenemu društvu Nabrežina, ki je letos praznovalo stopetindvajseto obletnico delovanja. Večer je bil zato tudi praznik krajevne godbe, je povzel Pavel Vidoni, predsednik Amaterskega športnega društva Sokol, ki soorganizira praznovanja ob dnevu vaškega zavetnika. Orkester, ki je prav v sredo prejel nagrado za najboljšo režijo na Pekinškem filmskem festivalu, je vzbudil veliko zanimanja. Režiserja Matevža Luzarja in producentko Petro Vidmar je pričakala približno stoglava množica. Skoraj vsa sedišča na trgu so bila zasedena, marsikdo pa je odhitel domov po stol.

Orkester je nastal v koprodukciji med produkcijsko hišo Gustav Film ter Radiotelevizijo Slovenija in v sodelovanju s Pihalnim orkestrom SVEA iz Zagorja. Film o njih in z njimi, saj člani pihalnega orkestra tudi igrajo v filmu. Za scenarij je poskrbel sam režiser. Film je dokaj atipičen za sodobne profesionalne produkcije, saj sestavljajo velik del igralske zasedbe neprofesionalni igralci. Režiserju taka kombinacija vsekakor ni ustvarjala preglavic. S člani pihalnega orkestra in s profesionalnimi igralci je ravnal enako. Pri tem pa sploh ni imel težav.

Projekcija filma v sredo žal ni bila brezhibna. Če je organizatorjem uspelo rešiti začetne tehnične probleme, pa jo je vsem dokončno zagodlo vreme, saj je bilo predvajanje prekinjeno zaradi plohe.