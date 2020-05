Oropala je zdravnika v Burlu

Policisti tržaške kvesture in komisariata pri Sv. Soboti so v petek, 8. maja, aretirali 34-letno S. L., sicer že staro znanko sil javnega reda, ki je v preteklosti storila še kar precej kaznivih dejanj. Tokrat so jo aretirali zaradi kraje in ropa v otroški bolnišnici Burlo Garofolo, kjer je izmaknila nekaj denarja in čekovno knjižico iz torbe nekega zdravnika.

Preiskava se je začela januarja letos in jo je vodilo tržaško javno tožilstvo, potem ko so policisti posredovali na radiološkem oddelku pediatrične bolnišnice zaradi kraje. Takrat je zdravnik zasačil žensko, ki je brskala v njegovi torbi in ukradla, kot rečeno, nekaj denarja in čekovno knjižico. Ko je tatica zagledala zdravnika, se je spravila nanj s pestmi in brcami in ji je uspelo zapustiti bolnišnico ter se odpeljati z avtobusom. Toda zdravniku je uspelo posneti žensko z mobilnim telefonom, poleg tega je varnostnik posnel video. Tako fotografijo kot video posnetek so posredovali preiskovalcem, ki so nazadnje ugotovili, da je šlo za S. L. Sodnik za predhodne preiskave je glede na izid preiskave 8. maja odredil njeno aretacijo, ženska je od takrat v koronejskem zaporu.