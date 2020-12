»Osebna zadoščenja me vodijo naprej«

»Ste videli, kakšna tragedija na Hrvaškem. Kot da covid-19 ne bi bil v tem zmešanem letu dovolj. Ljudje morajo zdaj bežati na cesto tudi zaradi potresa. Grozno. Komaj čakam, da letošnje leto pustimo za seboj.« Tako se je včeraj začel telefonski pogovor s tržaškim županom Robertom Dipiazzo, s katerim smo ob koncu leta želeli potegniti črto pod narejeno in se zazreti v prihodnost. Župan je prepričan, da se bomo po koronačasu pobrali, a gospodarsko okrevanje bo naporno. Izzivov se ne boji, pripravljen je tudi na volilno kampanjo in županske protikandidate.

Gospod župan, izteka se vse prej kot lahko leto. Pandemija novega koronavirusa je na glavo postavila ves svet in spremenila način življenja ter mišljenja.

Moj oče je vedno pravil, da prestopno leto ne nosi s seboj nič dobrega. In tudi jaz sem začel verjeti v te vraže. Letošnje leto nas je postavilo na preizkušnjo. Ko sem leta 1976 doživel potres in pomagal pri reševanju ljudi iz ruševin v Guminu, sem mislil, da sem videl najhujše. A krepko sem se zmotil. Covid-19 je prav tako šokanten, a ob tem tudi varljiv. Ko že mislimo, da gre na bolje, nas spet krepko udari po glavi. Na začetku pandemije sem se prepričeval, da bo vsega hitro konec. A konca kar ni in ni. Gospodarske posledice bodo hude in dolgotrajne za italijansko gospodarstvo. Epidemija napihuje javni dolg. Leto 2021 bo z gospodarskega vidika težavno. Za reševanje krize bi potrebovali enotno politiko. Ne želim polemizirati, a to Renzijevo nagajanje v danih okoliščinah ne prinaša nič dobrega.

Ste zadovoljni s tem, kako se je reševanja posledic koronakrize lotila Občina Trst?

Ne pozabimo, da ima Trst najstarejšo populacijo v Evropi. Zato v vseh teh mesecih beležimo tudi visok odstotek mrtvih za covidom-19. Z vsem spoštovanjem do starejših in z globokim sočutjem do tistih, ki so letos izgubili svojce, se ob prebiranju novic o smrti ultra devetdesetletnikov vprašam, kakšne bi bile statistike, če jih ne bi vsak dan vključili v poročila. Moj oče je umrl pred dvema letoma pri 97 letih, za njim sem jokal, a v tolažbo mi je bilo, da je doživel tako visoko starost. Občina Trst je po mojem v tej koronakrizi naredila vse, kar je bilo v njeni pristojnosti. Upam, da se bo situacija s cepljenjem začela izboljševati. Prepričan sem, da bo cepivo edina rešitev za starejše in vse izpostavljene zdravstvene delavce.

Vi ste Deželi FJK in zdravstvenemu podjetju Asugi za množično cepljenje ponudili kongresni center. Ta vaša ponudba še velja?

Velja, velja. Lokacija v Starem pristanišču bo seveda prišla v poštev v primeru množičnega cepljenja, ko bo treba porabiti vseh tisoč odmerkov, ki se nahajajo v eni embalaži. Po mojem bi bilo z logističnega vidika zelo dobrodošlo, če bi ljudi cepili na kraju, ki je enostavno dostopen in ima dovolj parkirnih mest.

Prihodnje lokalne volitve bodo za vas že pete. Kaj vas po vseh teh letih še žene naprej?

Ko bom star in ko se bom sprehajal po mestu, bom lahko s prstom pokazal na reči, ki sem jih naredil jaz. Muzej Sartorio, Trg Hortis, Trg Venezia, Muzej Istranov, Palača Biserini, zaprtje Ulice Torino – vse to je moja zasluga. Osebna zadoščenja me torej vodijo naprej.

Pa tudi stiski rok občanov in občank, ki jih srečujem na ulicah. Vse to mi daje potrebni elan.