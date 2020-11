Osemnajstletnik prodajal marihuano mladoletniku

Lokalni policisti so ovadili 18-letnega M.C. zaradi razpečevanja mamil v obtežilnih okoliščinah, enega mladoletnika pa so prijavili prefekturi kot uživalca mamil.

Lokalni policisti v civilu so v sklopu poostrenega nadzora v boju proti mamilom na območju Sv. Ivana v večernih urah v Drevoredu Sanzio opazili mladostnika, ki se je sumljivo obnašal, kot da bi nekoga pričakoval. V rokah je držal mobilnik in se vseskozi oziral v višja nadstropja neke stanovanjske hiše. K njemu je nato prišel drugi mladostnik in sta skupaj vanjo vstopila. Le nekaj minut kasneje sta stavbo zapustila in odšla vsak po svoji poti. Mladenič se je vseskozi oziral naokoli, nakar je vstopil v avtobus in odšel proti mestnemu središču. Lokalni policisti so ga zasledovali do Trga Oberdan, kjer so ga ustavili in legitimirali. Ugotovili so, da gre za mladoletnika. Med osebno preiskavo so v njegovem nahrbtniku našli več doz marihuane. Njihov sum je bil torej upravičen. Po nekaj dneh so izsledili tudi razpečevalca, ki se bo moral pred sodnikom zagovarjati zaradi razpečevanja mamil mladoletnim osebam.