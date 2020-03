Oskrbovanca zavoda Itis pozitivna na koronavirus

Dva oskrbovanca tržaškega zavoda za starejše občane Itis sta bila pozitivna na test za koronavirus, je sporočilo vodstvo podjetja. Izid brisa so prejeli danes zjutraj. V podjetju Itis so v dogovoru z zdravstvenimi oblastmi že sprejeli vse potrebne ukrepe. Zaposleni bodo za čim popolnejšo strokovno in človeško oskrbo tesno upoštevali navodila ter pri tem olajšali delovanje zdravstvenega osebja. Okuženi osebi živita v enoti Ciclamino. Pravočasno so obvestili svojce drugih oskrbovancev, sporočajo v podjetju Itis.