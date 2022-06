Osnovna šola v Barkovljah poplavljena

V osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja v Barkovljah jih je danes čakalo neprijetno presenečenje. Ko je šolska pomočnica nekaj pred 7. uro prišla v šolo, je opazila, da je vse poplavljeno, zato je poklicala ravnateljico in gasilce. Ti so ugotovili, da je počil grelec v računalniški sobi v drugem nadstropju. Uspelo jim je, da so ustavili uhajanje vode. Otroci, ki imajo v šoli še danes likovne delavnice, pa so ustvarjali na dvorišču.

Voda je zalila to sobo in začela pronicati skozi pod in nižje zidove. Voda je zalila je tudi likovni laboratorij, in pronicala do pritličja, kjer je parket. Učiteljice so zato zavzeto brisale vodo. Ostaja pa vprašanje, kolikšna bo škoda.

Točno 40 let od tega, ko so praznovali poimenovanje šole po Finžagrju, je zagorelo in je takrat tudi poplavilo. Po 40 letih se je šoli pripetila podobna nesreča.