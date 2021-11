Karabinjerji iz Bazovice in Nabrežine so pri Fernetičih aretirali 33-letnega romunskega državljana, ki mora prestati leto in pet mesecev zaporne kazni zaradi spolnega nadlegovanja v oteževalnih okoliščinah. V Rimu je leta 2010 v avtobusu otipaval mladoletnico po intimnih delih telesa, medtem ko se je vozila v šolo.

Moškega so karabinjerji prestregli, medtem ko se je vračal iz Španije, kamor je pobegnil, da bi se izognil kazni. Prepeljali so ga v tržaški zapor.