Otroci doma, starši pa...

Prekinitev didaktičnih dejavnosti zaradi deželne odredbe proti okužbi s koronavirusom prinaša posledice, ki se poznajo v vsakdanjem življenju družin, rednem delovanju podjetij ter javnih in zasebnih ustanov.

Otroške jasli, vrtci, osnovne šole, nižje in višje srednje šole so že od minulega tedna prekinile svojo dejavnost, ki se bo morda ponovno pričela 15. marca. Če se v minulem tednu posledice prekinitve še niso poznale, se je od ponedeljka dalje zarisala nova slika, ki je vse prej kot obetavna. Družine, kjer sta oba starša zaposlena, so se znašle v veliki stiski. V večini primerov je eden izmed staršev izkoristil dopust (kar pomeni, da ga ne bo koristil v naslednjih mesecih, denimo poleti, ko spet ne bo pouka), zamenjal delovne izmene, prosil za posebna dovoljenja in se - v primeru samostojnih delavcev - žal odpovedal delu in tako ustvaril finančno izgubo.

Sonja, Beatrice, Valentina, Aleksandra in Marko so Primorskemu dnevniku zaupali svoje izkušnje.

