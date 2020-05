Otroci naj se spuščajo po toboganu

Pravila so pravila, v mestnih parkih pa starši, dedki in babice v času splošnega rahljanja izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa nočejo otrokom odreči pravice do igre na svežem zraku. Igrala naj bi bila po torkovi odredbi tržaške občinske uprave »off limits«, prepovedana, ker jih ne uspejo redno razkuževati, kot to predvidevajo določila.

V resnici pa ta vse prej kot samevajo. Otroci se v številnih parkih in javnih zelenih površinah v Trstu in okolici radoživo spuščajo po toboganih, navihano skrivajo v lesenih hišicah, kot mali junaki plezajo po plezalih in veselo spuščajo po toboganih. Trakovi, ki naj bi prepovedovali dostop do njih, čez dan čudežno izginejo in najmlajši se v brk prepovedi polastijo njim namenjenih prostorov. Na spletni strani change.org je peticijo proti odločitvi tržaškega župana Roberta Dipiazze podpisalo že skoraj 900 posameznikov, ki nasprotuje tovrstnemu zaganjanju proti najmlajšim, medtem ko so pred lokali ulice polne veseljaško nastrojenih množic. Kritičnih glasov je veliko tudi v sami politični sredi levosredinskega tabora. Vrtci in osnovne šole so zaprte, poletni centri še niso stekli in starši se morejo pač znajti, kot le znajo. Zaradi nedovoljenega igranja na igralih bi jim lahko nasolili globo od 400 do celo 3.000 evrov, vendar marsikomu v občem razočaranju do pomanjkanja posluha do najmlajših tovrstne kazni ni mar.