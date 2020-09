Otroci navdušeno popravljali suhi zid

Otroci, starši in mentorji so se v soboto udeležili druge celodnevne akcije popravljanja suhega zidu v Živem muzeju Krasa pri Sežani, v sodelovanju s Partnerstvom kraške suhozidne gradnje.

Na Bazovski cesti, ki je v času avstro-ogrskega cesarstva povezovala Trst s Sežano, se namreč nahaja zid Kamenton, ki je pravi laboratorij suhe gradnje, zgovoren pričevalec kraške kulturne dediščine. Tam je tudi letos potekal maraton suhozidne gradnje.

Okrog sto otrok iz osnovnih šol Srečka Kosovela v Sežani, Bogomirja Magajne v Divači, Dragomirja Benčiča v Hrpeljah, Antona Šibelja v Komnu, osnovne šole Frana Milčinskega ter nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda na Katinari, nižje srednje šole Simona Gregorčiča v Dolini, sežanskega vrtca ter osnovne šole Trubar in vrtca Ubalda Vrabca v Bazovici je spoznalo pomen, ki ga je imel in ga še danes ima kraški kamen za človeka in naravo.

Petčlanske skupine otrok ter staršev, učiteljev in profesorjev so med sprehodom po Živem muzeju Krasa stopile pred zid in prisluhnile krajšemu predavanju o pomenu, ki ga ima kamen v vsakdanjem življenju prebivalcev Krasa.