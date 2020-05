Otroke bodo lahko spet pospremili v sežanski vrtec

Meja je, meje ni, meja se ne ve. Po valu nasprotujočih si novic in zlasti splošne zmede se je v petek pozno popoldne le odvalil velik kamen s srca. Pristojne oblasti so uradno potrdile težko pričakovan trenutek: kdor živi v Italiji in obiskuje šolo ali vrtec v Sloveniji, lahko prečka mejo, kot je to dovoljeno čezmejnim delavcem.

DO ZADNJEGA TRENUTKA

Jutri se v bližnji Sloveniji po daljšem zaprtju zaradi pandemije ponovno začenja pouk tudi za najmlajše malčke. Težav pa tudi za otroke in starše 25 otrok iz Italije, ki obiskujejo različne enote vrtca Sežana, je seveda vse prej kot konec. Neznank je veliko, jasnih odgovorov pa bolj malo in še ti se stalno spreminjajo.

Svoje izkušnje so nam zaupale Dunja Fabjan, Andreja Štucin Cergol in Mija Kalc.