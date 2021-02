Karabinjerji iz Bazovice so ponoči pri Fernetičih na linijskem avtobusu, ki je bil namenjen v Romunjo, izsledili 31-letnega romunskega državljana na begu. Moškega so aretirali in prepeljali v koronejski zapor, kjer bo moral prestati 6-mesečno kazen. Obsojen je bil zaradi izkoriščanja mladoletnih oseb za beračenje. Svoje in druge majhne otroke je pošiljal pred trgovine, da bi pri beračenju povečal občutljivost strank.