Otroška pornografija na spletu: ovadili tri mladostnike

Policija za računalniški kriminal je zaradi posedovanja in spletnega širjenja otroške pornografije, med katero je bilo več sto videoposnetkov, ovadila tri mladostnike, med njimi je tudi mladoletnik. Preiskava se je začela po opozorilu nekega državljana na spletni strani P.S. Online.

Policisti so med preiskavo, ki sta jo vodili državni tožilstvi iz Trsta in Lecceja, na Telegramu izsledili skupino, v kateri je uporabnik delil tri povezave do otroške pornografije in do številnih videoposnetkov. Policisti so prepovedane vsebine odstranili in izsledili avtorje. Spletne identitete so zamrznili, uporabnike, ki so omenjene vsebine delili, pa ovadili. Policisti iz Catanie, Cosenze in Brindisija so na njihovih domovih opravili hišne preiskave in zasegli računalnike ter druge pripomočke.