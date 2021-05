Železniški policisti so včeraj popoldne ovadili 26-letnega bengalskega državljana, ki se je pri Nabrežini sprehajal po tračnicah. Vlaki so zaradi njegove prisotnosti beležili zamude, dva vlaka pa so tudi morali odpovedati. Moškega so ovadili zaradi prekinitve javne storitve, naložili pa so mu tudi globo zaradi kršitve železniških predpisov.