Ovadili nasilna mladeniča

Danes ponoči je policija zaradi nasilnega vedenja ovadila 22-letnika iz Vidma in 21-letnika iz Trsta. 22-letni Videmčan je na linijskem avtobusu št. 20, ki je vozil iz Milj v smeri proti Trstu, fizično napadel 50-letnega občana Trsta. Zaradi prepira je šofer v Ul. Saline ustavil avtobus in na pomoč poklical policiste. Mladeniča sta jo popihala skozi odprta vrata avtobusa. Kmalu zatem ustavili pripadniki vojske, ki so opravljali redni nadzor cest, in ju predali policistom. Nepridiprava nista sodelovala v identifikacijskem postopku, nasilnež iz Vidma se je policistom tudi uprl. Odvedli so ju v kasarno pri sveti Soboti in ju ovadili na prostosti zaradi prekinitve javne storitve in nesodelovanja v identifikacijskem postopku. Videmčan pa si je prislužil še ovadbi zaradi povzročitve telesne škode ter upiranja javni osebi.