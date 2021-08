Ovadili nasilnega mladeniča

Tržaški policisti so včeraj zvečer zaradi nasilnega vedenja ovadili 19-letnega državljana Albanije. Mladenič se je v domu v Ulici Battisti, kjer je nastanjen, s silo znesel nad dvema vzgojiteljicama. Oškodovanki sta poklicali policijo, ki je nasilneža ovadila.

V jutranjih urah pa si je včeraj ovadbo prislužil 26-letni državljan Kosova. Policisti so ga izsledili v nekem hotelu v Ulici Milano, kjer se je nahajal kljub prepovedi vračanja v mesto. Zaradi neupoštevanja odloka o oddaljitvi so ga odvedli na urad za migracije tržaške kvesture, opravili identifikacijski postopek ter ga ovadili državnemu tožilstvu.

Policisti pa so včeraj zvečer našli tudi ukraden skuter. Vozilo, ki so ga ukradli v popoldanskih urah, so opazili v Ulici Settefontane. Rahlo poškodovan moped so vrnili zakonitemu lastniku. Predstavniki organov pregona pa so morali popoldne ukrepati tudi na Obalni cesti, kjer je prišlo do prometne nesreče in trka med avtomobiloma. V nesreči ni bilo ranjenih, le vozila so bila huje poškodovana. Posredovati je morala tudi avtovleka; zaradi poškodb vozili nista več vžgali, zaradi česar ju niso mogli odmakniti s cestišča.