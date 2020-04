Ovadili okuženega 86-letnika, ki je pobegnil iz sanatorija

Naveličan je bil čakanja v Tržaškem sanatoriju, zato se je v četrtek zgodaj zjutraj previdno izognil zdravstvenemu osebju in zlezel iz poslopja v Ul. Rossetti. 86-letni Tržačan, pozitiven na novi koronavirus, se je po dolgem času vrnil domov, a so ga na domu kmalu obiskali karabinjerji. Slednje je poklicalo vodstvo sanatorija, karabinjerji pa so našli pacienta, zaradi njegovega krhkega zdravja ga je služba 118 prepeljala v katinarsko bolnišnico. Na koncu so ga spet pospremili v sanatorij, kjer ga zdravijo tudi zaradi drugih bolezni. Prislužil pa si je kazensko ovadbo, saj se pozitivni na koronavirus ne smejo prosto gibati po mestu.